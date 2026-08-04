В Коломенской картинной галерее откроется выставка «Мир наивного искусства»

12 августа в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» пройдет открытие выставки «Мир наивного искусства». Ее организует галерея совместно с Балашихинским историко-художественным музеем.

Проект направлен на демонстрацию внутренней независимости художника и его искренности в эстетике. Экспозиция представит работы авторов, чьи произведения отличаются лаконичностью и ясностью.

Центральное место на выставке отведено полотнам Кати Медведевой. Они выделяются оригинальным колоритом и эмоциональной выразительностью. Также посетители увидят работы ее дочери Иры Медведевой. Картины дочери отличаются упорядоченностью и гармонией.

На выставке будут представлены произведения классиков наивного искусства Николая Носова и Сергея Леонова. Посетители смогут увидеть работы современных авторов Ирины Дивисенко и Дмитрия Неумоина.

Выставка будет открыта до 13 сентября.

Узнать подробности можно на сайте Коломенской картинной галереи «Дом Озерова».