В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» пройдет выставка цветов

14 и 15 августа в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» состоится выставка живых цветов «Цветы августа». Она посвящена 50-летию коломенского клуба «Цветоводов-любителей».

Посетители увидят роскошные августовские цветы, представленные членами клуба. На выставке будут редкие сорта позднего лета. Опытные цветоводы поделятся секретами ухода за растениями и подготовки садового участка к осени.

Коломенский клуб «Цветоводов-любителей» объединяет людей разных профессий, увлеченных цветоводством уже более 15 лет.

Открытие выставки в 12:00. Подробную информацию можно найти на сайте Коломенской картинной галереи «Дом Озерова» [по ссылке](https://domozerova.ru/events/post/cvety-avgusta).