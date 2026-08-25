В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» откроется выставка латвийской художницы

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, в своем творчестве Анце Грицмане опирается на классические традиции и современный абстрактный экспрессионизм. Художница использует сложную технику, сочетая масло, акрил, акварель с сухими пигментами и сусальным золотом.

Работы Анце Грицмане хранятся в собрании Музея Марка Шагала в Беларуси, а также в частных коллекциях в Латвии, Греции, России, Великобритании, Германии, США и Мексике.

Специально для гостей церемонии открытия куратор выставки Ирина Микова проведет презентацию проекта. Она расскажет о концепции и творческом методе художницы.

Выставка будет открыта до 4 октября.

Подробную информацию можно найти на сайте Коломенской картинной галереи «Дом Озерова».