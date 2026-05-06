В Коломенской галерее откроется выставка художницы Натальи Груздовой

С 14 мая в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» начнет работу выставка «Притяжение полюсов», посвященная творчеству художницы и путешественницы Натальи Груздовой. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В экспозиции будут представлены живопись, графика и фотографии, которые отражают величие и мощь полярных регионов, их уникальную природу и атмосферу. Арктика и Антарктика оказали значительное влияние на творчество Натальи Груздовой. Она активно участвовала в экспедиционных круизах на Северный полюс, архипелаг Земля Франца-Иосифа на атомном ледоколе «50 лет Победы», а также в Антарктиду и на Южные Шетландские острова на судах ледового класса.

Наталья Геннадьевна родом из Коломны, она окончила Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств. Является членом Союза художников России и Творческого союза художников России. Участвовала в городских, региональных и всероссийских выставках. Ее произведения хранятся в фондах Коломенской картинной галереи «Дом Озерова» и частных коллекциях.

Выставка продолжит свою работу до 30 июня.