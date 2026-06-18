В Коломенско-Зарайском музее-заповеднике открыли выставку современного искусства

В Коломенско-Зарайском музее-заповеднике открылась выставка «Искусство в поиске. Взгляд в прошлое». Это уже пятая подобная выставка, организованная Министерством культуры и туризма Московской области. На ней представлены произведения художников из Москвы, Гжели, Скопина, Рязани и других городов.

Часть экспозиции посвящена Зарайской верхнепалеолитической стоянке. Посетители могут увидеть образцы украшений и скульптуры палеолита, обнаруженные на стоянке. Эти предметы до сих пор служат источником вдохновения для современных мастеров.

На выставке можно проследить, как современные художники находят связь с прошлым. Одни включают фрагменты керамики XVIII–XIX веков в новые композиции, другие тщательно воссоздают технологические приемы работы с майоликой. В работах мастеров прослеживается общая логика: на предмете простой формы на первый план выходит выразительность силуэта, узора и фактуры.

Творения прошлых веков не просто соседствуют с современными объектами — они продолжают звучать как голоса ушедших культур. Выставка будет работать до 1 августа.

Больше информации о событиях в Коломенско-Зарайском музее-заповеднике, а также билеты — на сайте музея.