В колледже «Подмосковье» прошли патриотические мероприятия ко Дню России

Ко Дню России в колледже «Подмосковье» провели серию мероприятий, направленных на повышение осведомленности студентов об историческом и культурном наследии страны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Одним из запоминающихся событий стал квест «Код России». В нем студенты проверили свои знания в разных областях: от ключевых моментов истории и географических открытий до достижений отечественной науки и народных промыслов. Участники квеста смогли проявить свои знания и командный дух.

Кроме того, в структурном подразделении № 4 прошел «Исторический час» на тему «Россия — Родина моя» для студентов первого курса. В ходе мероприятия участники узнали о значимых событиях и личностях, повлиявших на формирование страны, и обсудили важность сохранения культурного наследия.

В колледже подчеркнули, что такие мероприятия обогащают знания студентов и воспитывают чувство гордости и сопричастности к судьбе Родины. Это важная часть образовательного процесса, которая способствует формированию гражданской позиции у молодежи.