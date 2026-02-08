В колледже «Подмосковье» прошел конкурс талантов «Зажигай!

В преддверии Дня российского студенчества в колледже «Подмосковье» в Клину состоялся традиционный конкурс творчества «Зажигай!». Это мероприятие собрало студентов из всех десяти филиалов учебного заведения, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Конкурс проходит уже третий год подряд. Он дает студентам возможность проявить свои творческие способности. В этом году жюри, которое возглавляла директор колледжа Антонина Юдина, оценивало почти тридцать номеров. Участники представили разнообразные выступления: поэзию, вокал, инструментальную музыку и танцы. Зрители поддерживали как начинающих артистов, так и более опытных исполнителей. Выступления отличались креативностью, эффектными костюмами и энергией.

В пресс-службе ведомства добавили, что финал конкурса стал важным событием и для команды медиацентра колледжа. Студенты смогли проявить себя в фотожурналистике, видеосъемке и монтаже, а также создать динамичные репортажи о мероприятии.