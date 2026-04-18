В колледже «Подмосковье» прошел Единый день открытых дверей

18 апреля 2026 года колледж «Подмосковье» провел Единый день открытых дверей, который привлек более 12 тысяч школьников и их родителей. В этом году двери для посетителей открылись в пяти структурных подразделениях: в Химках, Лобне, Солнечногорске и двух в Клину.

Перед этим событием амбассадоры федерального проекта «Профессионалитет» провели классные часы в школах и гимназиях. Студенты рассказали о преимуществах обучения в системе среднего профессионального образования и возможностях получить востребованную профессию на старте карьеры.

Программа дня началась с родительского собрания. Директор колледжа Антонина Юдина вместе с представителями работодателей рассказала о преимуществах обучения в кластере «Туризм и сфера услуг». Представители Солнечногорской центральной районной больницы, мясокомбината «Клинский», международного аэропорта Шереметьево и Солнечногорской торгово-коммерческой фирмы «СФЕРА» поделились информацией о целевом обучении, стажировках и трудоустройстве.

Для школьников были организованы экскурсии по мастерским и лабораториям колледжа. Они познакомились с оборудованием, имитирующим реальное производство, и приняли участие в профессиональных пробах. На мастер-классах обучающиеся ставили инъекции, выполняли прически, пекли гриссини, учились правильной сервировке стола и другим навыкам.

Самые активные абитуриенты посетили предприятия сферы туризма и гостеприимства: ресторанный комплекс «Элит», Музейно-туристический центр городского округа Клин и международный аэропорт Шереметьево.