В колледже «Подмосковье» пройдут финальные волейбольные соревнования

С 27 января по 13 февраля 2026 года в колледже «Подмосковье» в городских округах Клин, Солнечногорск, Лобня и Химки состоялись волейбольные турниры среди мужских и женских команд. Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

В состязаниях участвовали 427 студентов. Они показали высокий уровень подготовки и спортивной борьбы. Игры прошли в атмосфере поддержки: трибуны были полны зрителей, активно болевших за своих товарищей.

По результатам турнира определили победителей и призеров, которых наградили медалями и почетными грамотами.

Итоги соревнований помогли сформировать сборные команды во всех корпусах колледжа. Эти команды поборются за победу в традиционном финальном турнире, который пройдет на площадке структурного подразделения № 1 в Солнечногорске в начале апреля.