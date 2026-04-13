В колледже «Подмосковье» подвели итоги инклюзивного конкурса творчества

10 апреля в колледже «Подмосковье» состоялось подведение итогов VIII регионального конкурса инклюзивного литературного творчества «Добрым словом согреем друг друга». Это событие объединяет студентов, педагогов и организаторов, которые создают равные возможности для студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

В этом году на конкурс было представлено 81 произведение от участников из 29 образовательных организаций Московской области, Республики Казахстан и Республики Беларусь.

Мероприятие открыла Татьяна Измайлова, заместитель начальника управления — заведующая отделом профессионального обучения, дополнительного профессионального и инклюзивного образования Министерства образования Московской области. Почетные гости, среди которых были писатель и журналист Вячеслав Пернавский, выразили восхищение искренностью и душевной глубиной представленных на конкурс работ.

Конкурсные работы оценивались в трех номинациях: «Поэзия», «Проза» и «Публицистика». Участники были разделены на три возрастные группы: 14–17 лет, 19–20 лет и 21–50 лет. С именами победителей можно ознакомиться по ссылке: [cloud.mail.ru/public/e7Br/HXvVUEnhC](https://cloud.mail.ru/public/e7Br/HXvVUEnhC).