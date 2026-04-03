В колледже «Подмосковье» проведут день открытых дверей 18 апреля

18 апреля колледж «Подмосковье» приглашает на Единый день открытых дверей в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

Участники мероприятия смогут узнать о правилах приема, инновационных образовательных программах и возможностях материально-технической базы колледжа. Также будет возможность пообщаться с руководством, экспертами и потенциальными работодателями. Программа дня включает профессиональные пробы, воркшопы, квесты и мастер-классы от студентов, экскурсии на площадки партнеров и презентации специальностей.

Родительское собрание пройдет в гибридном формате. Присоединиться онлайн можно по ссылке.

Мероприятие пройдет в четырех городских округах — Клин, Солнечногорск, Лобня и Химки:

Структурное подразделение № 1, город Солнечногорск, дер. Козино, ул. Санаторно-лесной школы № 1, д. 1;

Структурное подразделение № 3, город Клин, ул. Овражная, д. 2а;

Структурное подразделение № 6, город Клин, ул. Папивина, д. 22/2;

Структурное подразделение № 7, город Лобня, ул. Первая, д. 3;

Структурное подразделение № 8, город Химки, Березовая аллея, д. 1.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте колледжа во вкладке «Абитуриенту».