В колледже «Подмосковье» определили лучшую управленческую команду

В колледже «Подмосковье» 28 мая состоялся очный этап конкурса «Лучшая управленческая команда-2026». Участие в нем приняли девять команд из каждого структурного подразделения, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Команды на протяжении нескольких месяцев работали в заочном формате, выполняя конкурсные задания: создавали видеоролики с самопрезентацией и разрабатывали управленческие проекты.

Очный этап под названием «Лига профессионалов» состоял из четырех туров. Участники продемонстрировали свои управленческие навыки, представив себя в формате видеовизиток, ответив на «полученные жалобы» в рамках испытания по конфликтологии, решив комплексные управленческие кейсы и защитив свои проекты.

Пока жюри под председательством директора колледжа Антонины Юдиной подводило итоги, участников и зрителей радовали выступления студенческих творческих коллективов и солистов.

Победителем в основной номинации «Лучшая управленческая команда колледжа 2026» стала команда из структурного подразделения № 4 города Клин. В специальных номинациях победили: в «Лучшей практике инноваций» — команда из структурного подразделения № 2 города Солнечногорск, а в «Лучшей презентации управленческой практики» — команда структурного подразделения № 7 города Лобня.