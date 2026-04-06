Колледже «Московия» в Кашире капитально отремонтируют к сентябрю

В городском округе Кашира продолжается капитальный ремонт профессионального колледжа «Московия», расположенного на улице Клубной, дом 11. Общая строительная готовность объекта превысила 60%.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Строители на 90% завершили фасадные работы, занимаются монтажом инженерных систем и ведут отделочные работы. Общая площадь учреждения — более 7 тысяч квадратных метров.

В ходе капитального ремонта будет обновлен фасад, кровельное покрытие, проведена полная реконструкция внутренних помещений, замена инженерных сетей и коммуникаций. Особое внимание уделят оснащению учебных аудиторий и лабораторий современными технологиями и оборудованием, а также созданию комфортных условий для занятий благодаря установке новой мебели. Эти меры направлены на повышение качества образовательного процесса и подготовку высококвалифицированных специалистов.

Завершить работы на объекте планируют к 1 сентября 2026 года.