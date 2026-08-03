Колледж «Московия» в Домодедове напомнил о продолжении приемной кампании
Приемная кампания в колледже «Московия», расположенном в городском округе Домодедово, продолжается. Абитуриенты активно подают заявления на транспортные специальности, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.
Сейчас формируются рейтинговые списки направлений, которые пользуются наибольшей популярностью среди поступающих. В этом году абитуриенты проявляют особый интерес к следующим специальностям:
- Транспортная безопасность. Программа готовит специалистов, которые будут обеспечивать безопасность на транспортных узлах, включая аэропорты.
- Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта). Эта профессия подойдет тем, кто увлечен ритмом железной дороги и готов нести ответственность.
- Организация перевозок и управление на транспорте. Специальность дает навыки планирования маршрутов, управления транспортными потоками и повышения эффективности перевозок — все это востребовано в любой логистической компании.
Контакты приемной комиссии: Телефон: 8 (901) 905‑31‑90. E‑mail: moskovia.priem@mail.ru.
Более подробная информация представлена на официальном сайте техникума.