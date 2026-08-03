Прямой эфир

Колледж «Московия» в Домодедове напомнил о продолжении приемной кампании

Фото: https://колледжмосковия.рф/

Приемная кампания в колледже «Московия», расположенном в городском округе Домодедово, продолжается. Абитуриенты активно подают заявления на транспортные специальности, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Сейчас формируются рейтинговые списки направлений, которые пользуются наибольшей популярностью среди поступающих. В этом году абитуриенты проявляют особый интерес к следующим специальностям:

Контакты приемной комиссии: Телефон: 8 (901) 905‑31‑90. E‑mail: moskovia.priem@mail.ru.

Более подробная информация представлена на официальном сайте техникума.