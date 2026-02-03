В колледже «Энергия» стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы

В колледже «Энергия» начался региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Об этом проинформировала пресс-служба Министерства образования Московской области.

На базе учебного заведения были запущены компетенции для юниоров в областях «Реклама» и «Правоохранительная деятельность (полицейский)». В первый день соревнований эксперты из трех образовательных учреждений, включая Центр образования № 33 города Электроугли, школу № 32 города Мытищи и Центр образования «Богородский» имени Д. Е. Пудовкина города Ногинска, провели обучение и тестирование.

3 февраля на площадку прибыли школьники — участники регионального этапа чемпионата. Соревнования по компетенции «Реклама» направлены на развитие навыков в стратегическом и тактическом планировании рекламных и коммуникационных кампаний. Конкурсанты продемонстрировали высокий уровень подготовки и профессиональное мастерство.

В пресс-службе ведомства добавили, что в колледже «Энергия» реализуется 47 компетенций. Среди них — новые направления, такие как 3D-моделирование для компьютерных игр, веб-технологии и графический дизайн. Также будут представлены компетенции, в которых колледж неоднократно завоевывал призовые места, включая лазерные технологии и сварочные технологии.

Региональный этап Чемпионата «Профессионалы» продлится в колледже весь февраль.