В колледже «Энергия» прошла неделя финансовой грамотности

С 16 по 20 марта 2023 года в филиалах колледжа «Энергия», находящихся в Реутове, Балашихе и Богородском округе, состоялось мероприятие по повышению уровня финансовой грамотности среди студентов. Инициатором выступила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Организовали события преподаватели дисциплины «Основы финансовой грамотности» Галина Урасова и Валерия Гагарина. В течение недели студенты активно участвовали в различных активностях, направленных на развитие навыков финансового управления.

Одним из значимых событий стал конкурс стенгазет и плакатов. Студенты проявили креативность, визуализируя ключевые аспекты финансовой грамотности. Также в колледже прошел турнир «Знатоки финансовой грамотности», где пять команд соревновались в выполнении заданий на тему «Семейный бюджет». Участники демонстрировали свои знания и умения в управлении финансами.

Кроме того, для студентов второго курса была организована викторина по вопросам финансовой безопасности. Участникам были предложены различные ситуации, связанные с защитой личных средств. Это мероприятие подчеркнуло важность бдительности в финансовых вопросах и необходимость осознанного подхода к управлению личными финансами.