В колледже «Энергия» прошел день открытых дверей

18 апреля 2026 года более восьми тысяч школьников и их родителей приняли участие в Едином дне открытых дверей, который состоялся в колледже «Энергия» в Реутове и в четырех его филиалах в Балашихе, Электроуглях и Ногинске. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Перед этим событием студенты, являющиеся амбассадорами федерального проекта «Профессионалитет», провели классные часы в школах своих округов. Они рассказали о преимуществах обучения в системе среднего профессионального образования и возможностях получения востребованной профессии на старте карьеры.

Программа дня началась с родительского собрания, на котором руководители филиалов вместе с представителями работодателей рассказали о преимуществах обучения в кластерах колледжа.

Гости мероприятия приняли участие во встречах с работодателями-партнерами, профессиональных пробах и мастер-классах. Для школьников были организованы экскурсии по мастерским и лабораториям колледжа, где они познакомились с оборудованием, имитирующим реальное производство.

На мастер-классах обучающиеся гравировали фигурки, выполняли прически, управляли роботами, учились правильной настройке радиоэлектронной аппаратуры и другим навыкам.

«Единый день открытых дверей — это всегда особенное событие, наполненное энергией, интересом и новыми встречами», — отметила советник директора по воспитанию колледжа Наталья Рига.