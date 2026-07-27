Приемная кампания в колледже «Энергия» в Подмосковье продлится до 15 августа
В подмосковном колледже «Энергия» продолжается приемная кампания. В этом году учебное заведение предлагает абитуриентам более 120 востребованных направлений подготовки. Студенты смогут обучаться на новейшем оборудовании и с первого курса проходить практику на ведущих предприятиях отрасли.
Колледж «Энергия» имеет структурные подразделения в Реутове, Балашихе и Богородском округе. Учебное заведение активно сотрудничает с лидерами индустрии, что позволяет студентам не только получать теоретические знания, но и развивать практические навыки.
Кроме того, студенты могут участвовать в молодежных проектах и инициативах, а также стать частью активного студенческого сообщества.
Прием документов осуществляется до 15 августа по направлениям без вступительных испытаний (требуется только аттестат и заявление). Для направлений с вступительными испытаниями документы принимаются до 10 августа.
Подать документы можно онлайн через портал Госуслуг или очно в любом структурном подразделении колледжа. График работы приемной комиссии: понедельник — пятница с 9:00 до 16:00.
Контакты структурных подразделений колледжа «Энергия»:
- Реутов, Юбилейный проспект, д. 58 (Центр оборонно-промышленной подготовки), телефон: +7 969 039-31-10;
- Балашиха, мкр. Ольгино, ул. Граничная, д. 4 (Центр медицинской подготовки), телефон: +7 901 406-75-61;
- Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская, д. 78а (Центр авиационной подготовки), телефон: +7 916 207-59-88 и другие.