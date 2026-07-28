В колледже «Энергия» напомнили о приеме документов на специальности в сфере IT

Центр информационно-технологической подготовки колледжа «Энергия» начинает приемную кампанию на две специальности в сфере информационных технологий. Первая — «Оператор информационных систем и ресурсов» — предполагает освоение профессии за один год и 10 месяцев. Вторая, более углубленная, — «Разработка и управление программным обеспечением» — требует три года 10 месяцев обучения.

Программа для операторов информационных систем нацелена на подготовку специалистов, владеющих работой с офисными пакетами, основами автоматизированных систем и обработкой цифровых данных. Будущие разработчики учатся создавать, тестировать и сопровождать цифровые продукты — от мобильных приложений до сложных информационных платформ. В колледже гордятся студентами-программистами, которые регулярно занимают призовые места на профессиональных олимпиадах и конкурсах. Кроме того, учащиеся активно занимаются волонтерством: помогают участникам СВО, детским домам и приютам для животных.

Подробности о поступлении — на официальном сайте учебного заведения. Приемная комиссия работает по адресу: Богородский городской округ, Ногинск, улица 3-го Интернационала, 59. Единый телефон горячей линии: +7 936 287-46-62. Дополнительные номера: +7 (495) 249-2481 (доб. 611) и +7 (925) 129-04-19.