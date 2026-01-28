В колледжах Подмосковья пройдут уроки, посвященные освобождению Ленинграда

27 января в структурных подразделениях колледжа «Подмосковья» прошли уроки мужества, посвященные освобождению Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Преподаватели рассказали студентам о сложных временах, которые пережили жители блокадного Ленинграда, о голоде, страданиях и утрате близких. Студенты узнали о героической обороне города советскими солдатами и о том, как дети и женщины работали наравне с мужчинами на заводах.

Учащиеся приняли участие во всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». В знак уважения к стойкости жителей осажденного города каждый студент получил символический кусочек хлеба. В завершение мероприятия присутствующие почтили память погибших в дни блокады минутой молчания под звук метронома.

В колледже подчеркнули, что такие мероприятия сохраняют память о трагедии и выражают уважение к подвигу жителей и защитников Ленинграда.