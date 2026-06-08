В колледжах Подмосковья отметили День русского языка

В преддверии Дня русского языка в колледже «Энергия» в Реутове, Балашихе и Богородском округе прошли образовательные мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Для студентов первого курса была организована интеллектуальная игра «Знатоки русского языка». Участникам предстояло отгадывать пословицы, поговорки и песни, вспоминать фразеологизмы, искать ошибки в предложениях и освежать знания правил русского языка. Затем студенты вместе с преподавателями обсудили высказывания русских классиков о самобытности и величии русского языка.

«Русский язык — не только предмет в расписании занятий. Это наше культурное наследие, инструмент общения и основа профессионализма. А играть и учиться одновременно — гораздо интереснее, чем просто сидеть за партой!», — отметила преподаватель-филолог реутовской «Энергии» Анастасия Ефимова.