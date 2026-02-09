В колледжах Подмосковья отметили День российской науки

В колледжах «Энергия» в Реутове, Балашихе и Богородском округе прошли мероприятия, посвященные Дню российской науки. Студенты и преподаватели приняли активное участие в научных инициативах, среди которых были мастер-классы и конференции. Это сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

6 февраля преподаватели-кандидаты наук провели серию мастер-классов «Как студентам начать научную деятельность?». В мероприятиях участвовали Татьяна Михайлова, кандидат технических наук, доцент; Екатерина Дашевская, кандидат филологических наук; Николай Коваленко, кандидат военных наук, доцент.

Наставники поделились с учащимися опытом, рассказав о первых шагах в науке, поступлении в аспирантуру и защите диссертаций. Они отметили, что занятие наукой — это не только серьезный труд, но и увлекательный путь к пониманию окружающего мира.

Екатерина Дашевская, советник директора по воспитанию, подчеркнула: «Неделя науки в колледже "Энергия" объединила практические достижения студентов и передачу академического опыта от педагогов, что способствует развитию исследовательского интереса у нового поколения».

В пресс-службе добавили, что студенты балашихинских подразделений колледжа успешно выступили на VI Всероссийской научно-практической конференции «Дни Российской науки», которая прошла 5 февраля. Архипов Данила, Данилова Дарья и Мартынова Елена представили проектно-исследовательскую работу по биологии в секции «Медицинские науки» и были награждены Дипломами I степени. Их работа также была опубликована в сборнике научных трудов конференции.