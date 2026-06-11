В колледжах Московской области появятся новые специальности

В 38 колледжах Московской области ведется подготовка по 215 профессиям. Уже в эту приемную кампанию, которая стартует 20 июня, откроется набор по девяти новым специальностям. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева отметила, что за последние три года в колледжах Подмосковья появилось 15 новых специальностей. «В новом учебном году добавляется еще девять: от систем мобильной связи до технологического сопровождения цифровой трансформации», — подчеркнула она.

Среди новых специальностей — разработка и управление программным обеспечением, техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем, системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания, автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте и другие.

Кроме того, Московская область формирует современную линейку подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей: защищенных коммуникаций, фотоники, оптико-электронного приборостроения и промышленной сборки точных систем. На два направления, создающих основу для подготовки промышленных специалистов нового технологического уклада, в прошедшем учебном году впервые набирались первые курсы студентов — это квантовые коммуникации и изготовление и сборка деталей и узлов оптических и оптико-электронных приборов и систем.

Преподаватель Можайского техникума Лариса Буцкина отметила, что набор на специальность по квантовым коммуникациям начался в 2025 году. Студенты уже активно участвуют в чемпионатах профессионального мастерства, посещают лекции лучших вузов страны и интенсивно осваивают свою профессию.