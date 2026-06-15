В колледжах Московской области начался прием документов

С 15 июня во всех подразделениях Подмосковного колледжа «Энергия» в Реутове, Балашихе и Богородском округе начался прием документов для поступления. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

В Центре оборонно-промышленной подготовки в Реутове открыт прием на следующие направления: - Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем (09.02.12); - Разработка электронных устройств и систем (11.02.17); - Аддитивные технологии (15.02.09); - Технология машиностроения (15.02.16); - Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (15.02.18); - Сварочное производство (15.02.19); - Технология производства изделий из полимерных композитов (18.02.13); - Поварское и кондитерское дело (43.02.15); - Технологии индустрии красоты (43.02.17); - Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (15.01.38).

Амбассадоры «Профессионалитета» под руководством наставника Ирины Варыпаевой встречают абитуриентов и их родителей, рассказывают о преимуществах и особенностях образовательных программ, делятся своим опытом учебы в колледже и отвечают на вопросы будущих студентов.

График работы приемной комиссии: с 15 июня по 15 августа. Пн–Пт: с 9:00 до 16:30. Сб: с 9:00 до 13:00. Вс – выходной.

Адрес: город Реутов, Юбилейный проспект, д. 58. Телефон для консультаций: +7 (495) 249-24-81 (доб. 111), +7 (969) 039-31-10.