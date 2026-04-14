День открытых дверей проведут в вузах и колледжах Подмосковья 18 апреля

18 апреля 2026 года в колледжах и вузах Московской области пройдет Единый день открытых дверей (ЕДОД). Мероприятие охватит 36 колледжей и 6 структурных подразделений вузов, которые объединятся в 18 образовательных кластеров по 12 ведущим отраслям экономики. Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

В рамках ЕДОД состоятся родительские собрания с участием представителей Министерства образования, работодателей и образовательных организаций. Школьники смогут посетить экскурсии на ведущие предприятия региона, такие как Авиационная корпорация «Рубин», Загорский трубный завод и другие.

На предприятиях партнерах расскажут о корпоративной модели, возможностях повышения квалификации и перспективах трудоустройства. Школьники получат практический опыт и смогут более осознанно подойти к выбору будущей профессии.

Например, в Дмитровском техникуме пройдет открытие передвижной фотовыставки «Московское городское отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей — 25 лет рядом». Экспозиция демонстрирует профессионализм студентов-спасателей и их ориентацию на служение обществу.

Сергиево-Посадский колледж станет базовой площадкой кластера «Металлургия». Школьники посетят профессиональные пробы, мастер-классы и квесты по направлениям, связанным с подготовкой по сварочному производству и другим специальностям.

Единый день открытых дверей проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

С полным перечнем адресов можно ознакомиться на официальном сайте Министерства образования Московской области.