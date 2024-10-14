Игра по истории пройдет для участников «Активного долголетия» в Химках 16 октября

Участники клуба «Активное долголетие» примут участие в интеллектуальной игре «Сильные духом», приуроченной ко дню начала Крымской войны. Мероприятие проведут в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений» 16 октября в 17:00.

Крымская война 1853–1856 годов была одним из самых масштабных военных конфликтов, который развернулся на нескольких фронтах, включая Крымский полуостров, Кавказ, Балтийское и Белое моря.

«Героическая оборона Севастополя стала символом мужества и стойкости русского народа», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Жителям Химок расскажут о ключевых событиях Крымской войны, ее причинах и последствиях, а после этого проведут тематическую интеллектуальную игру.

«Интерактивные уроки истории — это эффективный способ изучения прошлого. Они позволяют участникам не просто пассивно воспринимать информацию, а активно включаться в процесс, анализировать события, делать выводы и формировать собственное мнение. Игровой формат делает обучение более увлекательным и запоминающимся, способствует развитию критического мышления и коммуникативных навыков», — поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

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