В Клину жители могут получать льготные лекарства

Жительница Клина Мария обратилась за помощью в получении льготных лекарств после болезни. Врачи Клинской больницы быстро откликнулись на ее запрос. В тот же день Мария связалась и с поликлиникой, и с прямой линией с Президентом.

И. о. заведующей терапевтическим отделением поликлиники №4 и участковый врач-терапевт Екатерина Полищук сообщила, что в Подмосковье существуют федеральные и региональные льготы для различных категорий граждан, включая инвалидов, участников ВОВ, пострадавших от Чернобыльской аварии, детей из многодетных семей и больных редкими и тяжелыми заболеваниями.

Препараты выписывают терапевты, после чего пациенты получают их в центральной аптеке поликлиники по СНИЛСу. Если нужного лекарства нет в наличии, возможна замена аналогом или постановка в очередь с уведомлением по телефону.

По словам Татьяны Петровны, которая пользуется льготными лекарствами после 2022 года, когда у нее появились сахарный диабет и проблемы с глазами, поддержка от государства хорошая, лекарства всегда выдают. Иногда могут направить в другую поликлинику за теми, которых нет в Высоковске.

Помимо очных приемов, за льготными лекарствами работает и телемедицинский кабинет, где можно получить рецепт онлайн до двух раз в месяц. Далее требуется очный прием для контроля состояния. За вопросы поставки лекарств отвечает не больница, а горячие линии Медсервиса, куда пациенты могут обратиться для уточнений по телефону 8 (498) 602-18-00.

Всего с начала года в округе выписано и отоварено 51 457 рецептов. Из них для 6 685 региональных льготников и для 1 105 федеральных.