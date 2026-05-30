В Клину состоялся культурно-этнографический фестиваль «Жемчужина Подмосковья

В Клину 29 мая прошел четвертый культурно-этнографический фестиваль «Жемчужина Подмосковья», организованный КЦСОР «Клинский». Участие в мероприятии приняли активные представители старшего поколения из Королева, Долгопрудного, Сергиева Посада, Дмитрова, Одинцово, Егорьевска, Клина и Москвы.

Гостям фестиваля были предложены разнообразные мастер-классы: народная роспись, макраме, вышивка, поделки из фетра и травы, роспись сумок, изготовление бус, свободное рисование, народные игры. Также была организована дегустация традиционной выпечки и напитков, а яркая фотозона привлекала внимание посетителей.

На сцене выступили фольклорные коллективы «Акулина» и «Радоница» из Клина, «Кумушки» и танцевальный коллектив «Да! Мы можем!» из Королева, солист Владимир Писарев из Долгопрудного, ансамбль русской песни «Переполох» из Дмитрова, ансамбль «Хотьковчане» из Сергиева Посада и фольклорный коллектив «Околица» из Одинцово.

Специальным гостем фестиваля стала Заслуженная артистка России Татьяна Саванова, которая исполнила лучшие песни о России. Весь зал подпевал ей.

Кульминацией фестиваля стал показ пяти коллекций одежды от дизайнеров Подмосковья. Каждая коллекция была уникальна, но все мастера использовали русские народные традиции — лен и хлопок, украшения из тесьмы, принты с русскими узорами в стиле хохломы, жостово и гжельские мотивы. Особо выделялась коллекция одежды дизайнера Любови Горбуновой, руководителя отделения долголетия КЦСОР «Клинский», под названием «Лучезарная Африка».

«Мало кто знает, что православие пришло в Африку даже раньше, чем на наш европейский континент. Там проповедовал апостол Филипп. И Африка пронизана культурой православия и до сих пор. В своей коллекции я хотела показать, что женское начало очень духовно и очень многомерно и переклички с нашей славянской культурой гораздо глубже, чем многие думают», — рассказала дизайнер Любовь Горбунова.

Фестиваль «Жемчужина Подмосковья» создал прекрасное настроение для участников и гостей Клина, что говорит о том, что пятый, юбилейный фестиваль обязательно состоится.

https://ik.gallery.photo/gallery/29-maa-festival-1lovqk/ — здесь вся фотосессия.