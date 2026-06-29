В Клину состоялось открытие фестиваля искусств имени П. И. Чайковского

На открытой сцене музея-заповедника П. И. Чайковского в городском округе Клин состоялось торжественное открытие XI Международного фестиваля искусств. За три дня его посетили свыше четырех с половиной тысяч жителей и гостей Подмосковья.

В церемонии открытия приняли участие министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, народный артист СССР, Герой Труда России Юрий Башмет, глава городского округа Клин Василий Власов и директор музея-заповедника П. И. Чайковского Игорь Корнилов.

Традиционно в рамках церемонии открытия состоялось награждение победителей Губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья». Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил: «Поддерживать восходящие таланты — приоритетная задача для Правительства Московской области».

Открыл фестиваль концерт, посвященный творчеству П. И. Чайковского. Перед гостями выступили Павел Милюков (скрипка), Александр Князев (виолончель), Шарль Ределле (валторна, Франция), Чжан Мэнвэнь (сопрано, КНР), а также Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под художественным руководством Юрия Башмета.

Художественный руководитель фестиваля Юрий Башмет поделился своими впечатлениями: «Для меня огромная честь на протяжении уже довольно большого количества лет быть художественным руководителем Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского в Клину».

В субботу, 27 июня, на Большой поляне музея-заповедника П. И. Чайковского прошел спектакль-концерт «Бедные люди» по роману Ф. М. Достоевского. В воскресенье, 28 июня, состоялся показ оперы П. И. Чайковского «Орлеанская дева».

Подробная программа фестиваля и билеты доступны на сайте музея-заповедника П. И. Чайковского в Клину. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации, Правительства и Министерства культуры и туризма Московской области и администрации городского округа Клин.