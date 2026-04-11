В Клину прошли соревнования по управлению дронами

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Триумф» в городе Клин состоялись масштабные соревнования по управлению мультироторными дронами. В мероприятии приняли участие 50 пилотов разного возраста. Они соревновались в классе моделей F9U.

Участникам предстояло продемонстрировать свое мастерство на сложной гоночной трассе, включающей 20 элементов. Задача — за полторы минуты преодолеть наибольшее количество кругов, выполняя такие фигуры, как пауэр луп, петля, сплит, елочка и сплит-эс. Скорость моделей достигала 60 километров в час, а средняя скорость на трассе — 18 километров в час.

Одним из участников стал Ярослав Малинский. Он занимается в школе дронов в Клину всего семь месяцев, но уже освоил большинство элементов. В его коллекции есть даже большой дрон для профессиональных соревнований. На всероссийских соревнованиях он занял 20-е место из 40, а в местных гонках — второе.

Победители получили дипломы, медали и шанс попасть в сборную России, а также возможность получить заслуженные звания и разряды.

В соревнованиях приняли участие пилоты из Клина, Солнечногорска, Москвы, Домодедова, Балашихи, Мытищ, Ставрополя, Иванова, Сергиева Посада, Троицка и Азова.