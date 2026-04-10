В Клину прошел флешмоб, посвященный Дню космонавтики

На площади Ледового дворца имени Харламова в городском округе Клин прошел масштабный флешмоб, приуроченный к 65-летию первого полета Юрия Гагарина и Дню космонавтики. Более ста школьников, учителей, спортсменов, танцоров, певцов и волонтеров выстроились в огромную фигуру ракеты размером около 30 метров.
Несмотря на прохладную погоду, участники акции сохраняли отличное настроение. Как отметил руководитель «Молодой Гвардии» в Клину Виктор Чудинов, эта акция — в память о великом человеке и в знак гордости за достижения наших космонавтов.
