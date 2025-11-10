Фельдшерский пункт построят в деревне Мисирево до конца года

Сейчас на площадке продолжается прокладка инженерных сетей, поставка оборудования и чистовая отделка помещений. Также благоустраивают прилегающую территорию — делают проезды, тротуары и проводят планировку участка.

Новый ФАП будет одноэтажным, площадью около 200 квадратных метров и рассчитан на 36 посещений в смену. В здании разместят кабинеты врачей, смотровую и процедурную комнаты, прививочный и стерилизационный кабинеты, палату для пациентов и помещение для персонала. Все помещения оснастят современным медицинским оборудованием.

В Минстройкомплекса Подмосковья уточнили, что готовность объекта составляет около 60 процентов. Завершить строительство и благоустройство планируют до конца 2025 года.