В Клину появился мурал со Щелкунчиком, отражающим культурное наследие города

В 2014 году в городском округе Клин появился яркий и значимый объект — мурал с изображением Щелкунчика из балета Чайковского и елочных игрушек. Он стал частью масштабной программы по обновлению облика города.

Инициатива обновления внешнего вида городов исходила от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Команда из 40 профессионалов за три месяца подготовила пилотный альбом про Клин — историческое и одновременно современное место.

Специалисты разработали слоган «Клин звучит», который отражает уникальность, культурное наследие и современную жизнь города. В рамках работ по благоустройству изменили архитектурные регламенты, появились единые стандарты дизайна вывесок и фасадов на улицах.

Одним из объектов обновления стало заброшенное здание рядом со строящейся тогда гостиницей и вблизи выставочного комплекса «Клинское Подворье». На его фасаде создали красивый мурал.

Художник Андрей Бергер несколько месяцев занимался подготовкой стены и нанесением защитного покрытия, прежде чем приступить к созданию произведения искусства. Теперь на 70-метровом фасаде — экспозиция с большим Щелкунчиком, елочными игрушками с логотипами «Клин звучит» и конфетти-хлопушками.

Петр Гордеев отметил, что проект запустил долгосрочную тенденцию — сформировал системный подход к обновлению городской среды. Это позволило Клину сохранить и развивать свои уникальные черты.

Мурал стал местом, куда приятно прогуляться и сделать фото на память: он привлекает и туристов, и местных жителей.