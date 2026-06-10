В Клину отметили День России праздничным мероприятием

В Клинском ледовом дворце имени В. Харламова прошло масштабное мероприятие, приуроченное ко Дню России. На арене выступили порядка 70 воспитанников Клинской детской школы искусств имени Чайковского, которые исполнили вокальные и танцевальные композиции.

Спортсмены из отделения хоккея и фигурного катания спортшколы Олимпийского резерва «Клин Спортивный» продемонстрировали яркие номера на коньках. Также в программе участвовали коллектив «Созвездие» из лагеря «Горизонт» и вокалисты клуба «Стекольный».

Особенное впечатление на гостей произвели трогательные номера «Подмосковные вечера», «Журавли», «Россия» Олега Газманова и другие известные песни. Каждый номер сопровождался специальными видео, созданными с помощью искусственного интеллекта.

Мероприятие собрало более 1300 зрителей и стало настоящим аншлагом. По словам художественного руководителя Елены Уманской, подготовка к шоу заняла три недели, и все задуманное удалось реализовать.

Глава округа Василий Власов вручил семи подросткам, проявившим себя в учебе, паспорта гражданина РФ и книжки Конституции страны. Перед началом шоу девушкам в русских народных костюмах с кокошниками раздавали зрителям флажки с российским триколором.

В завершение праздничного вечера три команды хоккеистов-призеров и их тренеров наградили медалями и кубками за победы в соревнованиях Кубка Федерации хоккея Подмосковья и первенства региона по хоккею.