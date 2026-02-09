В Клину откроется штаб-квартира для волонтеров

В городском округе Клин планируют запустить новый центр для волонтеров. Он разместится на втором этаже дома № 58/25 по улице Мира. Площадь центра составит 34 квадратных метра.

Для открытия центра в просторном кабинете и холле провели ремонтные работы. Строители обновили стены, покрасив их в бежевый цвет, заменили потрескавшуюся плитку на полу и деревянные двери на пластиковые. Особое внимание уделили созданию зоны для отдыха.

Сейчас активисты движения «Волонтеры Подмосковья» постепенно обустраивают пространство, наводят чистоту и расставляют мебель.

Начальник отдела по добровольчеству и работе с молодежью Наталья Кривоносова отметила, что центр станет координационным штабом для добровольцев. Здесь они будут решать, кому оказать помощь, приглашать новых участников и распределять задачи.

В Клину действует около 20 добровольческих движений, в которых состоит более 900 человек.