В Клину откроется фотовыставка проекта «Николай Андреев. Серпухов. Россия

2 июля в Выставочном зале имени Ю. В. Карапаева в городе Клин откроется фотовыставка музейного проекта Серпуховского историко-художественного музея. На ней будут представлены работы мастера пикториальной фотографии Николая Платоновича Андреева.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, на выставке гости увидят ключевые направления творчества Андреева. Основной акцент будет сделан на жанре пейзажа, который является ведущим в его работах. Посетители смогут познакомиться с работами, посвященными укладу русской деревни.

Также на выставке будут представлены портретные работы фотохудожника. Особенность этих работ заключается в том, что мастер сводит к минимуму внешние эффекты, проявляя сдержанность в позах и жестах своих героев. Это позволяет раскрыть внутреннее состояние человека и отношение автора к окружающему миру.

Выставка будет открыта до 2 августа.

Адрес: Московская область, город Клин, улица Литейная, 23.