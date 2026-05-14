В Клину обновляют гимназию имени Константина Ушинского

В Клину на Бородинском проезде, 28 продолжается капитальный ремонт основного корпуса гимназии имени Константина Ушинского. По данным пресс-службы Министерства строительного комплекса Московской области, строительная готовность объекта превысила 45%.

Работы идут в рамках государственной программы капитального ремонта социальной инфраструктуры региона, которая реализуется по национальному проекту «Молодежь и дети».

На площадке работают более 80 специалистов и задействовано пять единиц техники. Завершен демонтаж, продолжаются общестроительные и отделочные работы, ремонт фасада и кровли, монтаж инженерных коммуникаций. Также началось благоустройство территории.

Здание гимназии, построенное в 1964 году и имеющее площадь почти 4,2 тысячи квадратных метров, проходит комплексное обновление. В рамках ремонта заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, обновят фасад и кровлю. Кроме того, в гимназии установят современные системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

После завершения ремонта школа получит новую мебель и оборудование, а прилегающая территория будет благоустроена. Открытие обновленного корпуса гимназии запланировано на сентябрь 2026 года.