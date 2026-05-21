Гимназию имени Ушинского в Клину капитально отремонтируют к сентябрю

В рамках государственной программы капитального ремонта социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети» продолжается реконструкция основного корпуса гимназии имени Константина Ушинского в городе Клин на Бородинском проезде, 28. По информации пресс-службы Министерства строительного комплекса Московской области, строительная готовность объекта достигла 52%.

На площадке работают более 80 специалистов и задействовано пять единиц техники. Завершен демонтаж, ведутся общестроительные и отделочные работы, ремонт фасада и кровли, монтаж инженерных коммуникаций. Также началось благоустройство территории.

Здание гимназии, построенное в 1964 году и имеющее площадь почти 4,2 тысячи квадратных метров, получает комплексное обновление. В рамках ремонта будут заменены все инженерные сети и сантехническое оборудование, обновлены фасад и кровля, установлены современные системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы затронут все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок. После завершения ремонта школа получит новую мебель и оборудование, а прилегающая территория будет благоустроена.

Открытие обновленного корпуса гимназии запланировано на сентябрь 2026 года.