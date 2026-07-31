В Клину начали бороться с борщевиком Сосновского

Город Клин стал первым в Подмосковье, кто запустил пилотный проект по обработке полей частных лиц от борщевика Сосновского. Город возмещает расходы на борьбу с опасным сорняком.

Специалисты обрабатывают землю химическим способом, используя гербицид «Анкор-85». Препарат проникает через поры листьев до корневой системы и вызывает пожелтение листьев. Полное уничтожение сорняка происходит через три месяца.

После уничтожения борщевика на его месте вырастет мелколепестник канадский. Это растение не вредно, оно служит хорошим кормом для скота и удобрением для почвы.

Планируется, что полностью избавиться от борщевика Сосновского удастся за восемь лет. Однако практика показывает, что при регулярных обработках он исчезает уже через четыре года.

По словам начальника управления муниципального контроля и перспективного развития округа Светланы Потаповой, собственникам, игнорирующим самостоятельное уничтожение опасного растения, выдают предписания. Если в течение 30 дней работы не выполнены, материал направляют для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа. Кроме того, материал направляют в налоговую инспекцию для повышения налоговой ставки с 0,3 до 1,5%.

Всего в округе в этом сезоне обработают 42 гектара частной земли. В 2027 году планируют увеличить площадь до 1,5 тысяч гектаров.