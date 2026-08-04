Самую большую спортшколу олимпийского резерва в Подмосковье построят в Клину

В городе Клин Московской области продолжается строительство спортивной школы олимпийского резерва имени М. В. Трефилова. На данный момент готовность объекта составляет 59%.

Строители завершили основные этапы внешней отделки и монтажа инженерных коммуникаций. Фасад прилегающего бассейна обновили керамогранитной плиткой, установили каркасы витражей и отремонтировали кровлю. Внутри здания отштукатурили стены, скоро начнут укладку плитки.

На цокольном этаже основного здания уже смонтировали системы вентиляции, автоматические установки пожаротушения, водопровод и канализацию. Эти работы продолжаются и в других помещениях.

На первом этаже строители завершают возводить наружные и внутренние стены во всех помещениях и большом легкоатлетическом манеже. Возведение стен снаружи выполнено примерно на 60%, внутренних — на 70%.

На втором и третьем этажах силы брошены на прокладку слаботочных систем, водопровода, канализации и систем пожаротушения. Фасадные работы завершены частично — часть объекта уже облицована керамогранитом.

По словам руководителя проекта Юрия Лупанова, объект создается для новичков и профессионалов. Качественные залы, оборудование и тренеры гарантируют комфорт и приятное окружение, способствующее развитию.

К открытию школу олимпийского резерва оснастят современным оборудованием и мебелью. Здесь будут 50-метровый тир, атлетический манеж, гимнастический зал, универсальный зал для мини-футбола и баскетбола, медпункт, спортзал, тренерские, раздевалки, конференц-залы и даже своя столовая. Впервые здесь появятся помещения для временного проживания спортсменов.

Открыть объект планируют в 2027 году. Строят спортшколу по госпрограмме области «Строительство и капремонт объектов социнфраструктуры Подмосковья» и нацпроекту «Молодежь и дети» при поддержке губернатора Андрея Воробьева.