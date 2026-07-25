В Клину демонтировали последнюю воздушную магистраль

В городе Клин на 88-м километре Ленинградского шоссе бригада рабочих демонтировала последнюю из пяти масштабных воздушных магистралей. Демонтаж прошел в ночное время, с 1:00 до 3:00, чтобы не создавать проблем для движения транспорта в дневное время.

Воздушная теплотрасса была 40-метровой двойной трубой с металлической фермой весом 30 тонн. Для ее демонтажа использовали тяжелую технику: манипуляторы, погрузчик, самосвалы и 150-тонный автокран. Специалисты сначала срезали отводы, а затем основную воздушную теплотрассу застропили и демонтировали целиком с двух опор.

Тепловая магистраль питала микрорайон Майданово от старой ТЭЦ. Теперь в микрорайоне работает недавно построенная котельная. На сегодняшний день сотрудники демонтировали 7,5 км старых городских сетей.

Демонтаж проводился в рамках концессии с «Газпром теплоэнерго МО» и является частью работ по реконструкции сетей в городе и подготовке к отопительному сезону.