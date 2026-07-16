В Клинскую больницу поступили новые высокотехнологичные эндоскопы

В комплекс Клинской больницы привезли три новых аппарата — высокотехнологичные эндоскопы. Они значительно расширили возможности диагностики и лечения пациентов.

Устройства для гастроскопии, колоноскопии и бронхоскопии позволяют с точностью осмотреть верхние отделы желудочно-кишечного тракта, толстую кишку, терминальный отдел поджелудочной железы, дыхательные пути, бронхи и гортань.

Врач-эндоскопист Муслим Дзюгаев отметил, что оборудование помогает выявлять ранние стадии рака, что существенно повышает шансы на успешное лечение.

«Это оборудование облегчило нашу работу, разгрузило отделение и медперсонал. Благодаря ему мы можем более детально осматривать слизистые и удалять новообразования до одного сантиметра», — подчеркнул он.

Новые эндоскопы подключены к системе «Olympus», которая обеспечивает высокое качество изображения на мониторе. В день специалисты проводят от 10 до 15 исследований. Для удобства пациентов манипуляции медики выполняют либо под местной анестезией, либо, по желанию, под седацией.

Важной особенностью новых аппаратов является расширение спектра инструментов. Это позволяет не только диагностировать, но и удалять образования прямо во время исследования. Например, BFC-петли и щипцы дают возможность брать образцы тканей и проводить минимально инвазивные вмешательства, а также снижают необходимость в полноценных хирургических операциях.