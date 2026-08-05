В Клинскую больницу поступил новый рентген-аппарат «С-дуга»

В третье хирургическое отделение Клинской больницы поступил новый рентген-аппарат «С-дуга». Это позволит оказывать более качественную высокотехнологичную помощь жителям округа.

Мобильный рентген-аппарат дает возможность проводить рентген-контроль прямо в операционной, не перемещая пациента. Это особенно важно для людей в тяжелом состоянии и после серьезных вмешательств. Врачи могут проводить сложные операции с точной визуализацией на двух больших мониторах.

Аппарат представляет собой мобильную систему с «С-дугой» и плоскопанельным детектором четвертого поколения. Он оснащен мощными алгоритмами обработки изображений и имеет высокую разрешающую способность.

Врач-уролог Галина Баринова отметила, что новый аппарат позволит проводить высокотехнологичные операции, например, чрескожную нефролитолапаксию, с точной визуализацией нужной области и минимальными осложнениями.

Среди функций аппарата — запоминание нужных позиций, возможность менять углы съемки и запись процедур. Это облегчает маневры во время операций и позволяет сохранять видео для пациентов или оперативно показывать коллегам из других учреждений.

Возможности аппарата выходят далеко за рамки стандартных процедур. Он подходит для урологии, травматологии, ортопедии, нейроинтервенционных и эндоваскулярных вмешательств.