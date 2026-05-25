В Клинском роддоме появились новые фетальные мониторы

В Клинском роддоме начали использовать два новых фетальных монитора «EDAN F9». Особенность аппаратов заключается в том, что они позволяют одновременно отслеживать состояние двух плодов в утробе матери. У таких мониторов есть два датчика регистрации сердцебиения, что решает проблему, с которой сталкивались врачи при использовании прежних устройств.

Как объяснила исполняющая обязанности заведующего акушерским отделением Елена Черноморец, предыдущие аппараты тоже позволяли проводить кардиотокографию при двойне, но одним датчиком было трудно уловить сердцебиение двух плодов. Возникал риск, что врач во второй раз зафиксирует данные того же ребенка, а не второго. С новыми мониторами такая ситуация исключена: датчики точно регистрируют сердцебиение обоих плодов — даже если они меняют положение.

Аппараты удобны еще и тем, что они как мини-кабинет функциональной диагностики. Помимо мониторинга сердцебиения одного или двух плодов, устройства фиксируют артериальное давление, пульс и температуру матери, измеряют насыщение крови кислородом и позволяют записать электрокардиограмму мамы.

Преимущество мониторов также в их мобильности. Они работают от сети и от аккумулятора до 12 часов без подзарядки. Это дает возможность проводить исследования в удобном для пациентки положении — например, прямо в палате — и передавать данные на компьютер врача офлайн или онлайн.

Оборудование поступило в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья». До новых мониторов в роддоме было три аппарата кардиотокографии. Теперь их стало пять, что сократило время ожидания процедуры и повысило пропускную способность отделения.