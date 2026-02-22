В Клинском парке «Сестрорецкий» состоялся конкурс по скоростному выпеканию блинов

В парке культуры и отдыха «Сестрорецкий» городского округа Клин прошел традиционный конкурс по скоростному выпеканию блинов. Участниками мероприятия стали десять жителей — девять женщин и один мужчина.

Соискатели титула лучшего блинного повара года собрались у амфитеатра. В течение 20 минут им предстояло испечь как можно больше блинов. Организаторы конкурса подготовили равные условия для всех участников: ингредиенты, сковороду и электрическую плиту.

Впервые в истории соревнования победителями стали сразу две участницы — Татьяна из Клина и Ольга из Москвы. Каждая из них смогла испечь по 21 блину.

Татьяна участвует в конкурсе уже в третий раз. Ее главный секрет в приготовлении вкусных блинов — делать их с желанием и любовью. Ольга же приехала на соревнование из столицы во второй раз и в этом году взяла реванш, опередив соперниц. Ей понравилась организация праздника, и теперь она — постоянный гость подмосковной Масленицы.

Все участники кулинарного состязания получили ценные призы, набор домашнего варенья и дипломы, а победительницы — керамический электрочайник.