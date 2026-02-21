В Клинском округе в 11-й раз прошла военно-патриотическая игра

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Триумф» города Клин состоялась традиционная военно-патриотическая игра «Я Родине своей служить готов». В мероприятии приняли участие отряды из 11 школ округа.

За шесть часов 31 команда по 10 человек каждая продемонстрировала свои знания, строевую подготовку и умение работать в команде. Они приняли участие в смотре строя и песни, а также в интеллектуальной исторической викторине.

Оценивали участников представители местной казачьей общины, движения «Голубые береты», офицеры воинской части и учитель по ОБЖ, член ассоциации педагогов по ОБЖ Подмосковья.

После трех потоков ребят разного возраста 20 подростков приняли вступление в ряды «Юнармии». Также лучших из лучших наградили тремя знаками «Юнармейской доблести» второй и третьей степеней.

Одной из награжденных стала Елизавета Бабаева — выпускница лицея имени Менделеева. Она отметила, что «Юнармия» научила ее командному духу, взаимопомощи и лидерству.

Встречу посвятили Дню защитника Отечества. Итоги игры подведут 10 апреля, когда отряды пройдут еще несколько этапов Всероссийской игры «Зарница 2.0».