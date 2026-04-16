В Клинском лесничестве за семь лет высадили более 43 тысяч сосен

В Клинском лесничестве успешно завершили многолетний проект по восстановлению лесного фонда. За семь лет в рамках экологических акций «День в лесу. Сохраним лес вместе» и «Сад памяти» на территории округа посадили свыше 43 тысяч молодых сосен.

Более 5 тысяч жителей Подмосковья приняли активное участие в этих мероприятиях. Благодаря их усилиям удалось восстановить участок площадью 11,1 гектара вблизи Клин-9. Работы по обновлению территории стартовали в 2019 году после санитарной очистки, в ходе которой удалили старые ели, поврежденные короедом-типографом.

На момент высадки саженцы достигали всего около 10 сантиметров в высоту, а сегодня молодые сосны выросли до пяти метров. Это свидетельствует об их успешной приживаемости и благоприятных условиях для роста.

Специалисты отмечают, что важную роль в этом процессе играет системная работа лесничих. Регулярные осмотры, уход за лесными культурами, а также меры по защите от пожаров, захламления и незаконных рубок позволяют сохранять здоровье насаждений и способствуют их развитию.