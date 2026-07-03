В Клинской школе искусств прошел концерт одаренных детей Подмосковья

Первый июля в концертном зале Клинской детской школы искусств имени П. И. Чайковского состоялся концерт талантливых детей из Московской области. Мероприятие прошло в рамках XII Международного фестиваля искусств имени П. И. Чайковского.

Инициатором и художественным руководителем фестиваля стал народный артист СССР, Герой Труда России Юрий Башмет. Его участие в фестивале стало знаком качества и поддержкой для молодых артистов.

На сцене выступили победители Губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья» и солисты Всероссийского юношеского оркестра под руководством Юрия Башмета.

Среди участников были обучающиеся детских школ искусств Московской области: Алена Сметанина (фортепиано) из Центральной детской школы городского округа Химки, Софья Трушина (фортепиано) из Нахабинской детской школы искусств городского округа Красногорск, Алексей Кондрашов (гитара) из Детской школы искусств № 8 городского округа Балашиха, Александра Тяжелкова (флейта) из Пушкинской детской школы искусств городского округа Пушкинский, Анна Юрченко (скрипка) из Детской музыкальной школы городского округа Электросталь.

Ксения Козейкина из Клинской детской школы искусств имени П. И. Чайковского исполнила на саксофоне сочинение современного композитора Сергея Риневича. После выступления он поблагодарил Ксению и подарил ей свой авторский сборник произведений для саксофона.