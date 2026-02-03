В Клинской больнице начался капитальный ремонт

В Московской области стартовали работы по капитальному ремонту государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клинская больница», расположенного по адресу: город Клин, улица Победы, владение 2, корпус 7.

Уже сейчас на объекте активно трудятся 25 специалистов, которые начали с демонтажных работ. На данный момент строительная готовность составляет всего 2%.

Ремонтные работы осуществляются в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются из областного бюджета.

В планах — замена кровли и обновление фасада, реконструкция входных групп, внутренняя отделка всех помещений, замена окон, дверей и инженерных сетей. Также предусмотрено комплексное благоустройство прилегающей территории и оснащение больницы современным медицинским оборудованием.

Все работы планируется завершить до конца 2026 года. После ремонта «Клинская больница» станет еще более современной, комфортной и технологичной для пациентов и врачей.