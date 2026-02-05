В Клинской больнице начался капитальный ремонт хирургического оперблока

На данный момент рабочие уже демонтировали старые межкомнатные перегородки из кирпича и гипсокартона на втором этаже. Они также сняли старые плиточные потолки и электропроводку, а с полов удалили плитку и линолеум. Для этого используются перфораторы, кувалды и лопаты. Весь строительный мусор тщательно складывается в контейнеры и вывозится на специальный полигон. Подобные работы параллельно ведутся и на других этажах здания.

В ближайшие месяцы в оперблоке планируется замена крыши, окон, дверей и инженерных систем. Также будет обновлена внутренняя отделка и проведено благоустройство прилегающей территории. Особое внимание будет уделено установке современного медицинского оборудования. После завершения капитального ремонта оперблок станет более технологичным и комфортным для пациентов и персонала.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Завершить ремонт планируют до конца текущего года.