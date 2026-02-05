В Клинской больнице начался капитальный ремонт хирургического оперблока
В городе Клин на территории комплекса местной больницы стартовал капитальный ремонт четырехэтажного хирургического оперблока. Общая площадь здания составляет 5500 квадратных метров.
На данный момент рабочие уже демонтировали старые межкомнатные перегородки из кирпича и гипсокартона на втором этаже. Они также сняли старые плиточные потолки и электропроводку, а с полов удалили плитку и линолеум. Для этого используются перфораторы, кувалды и лопаты. Весь строительный мусор тщательно складывается в контейнеры и вывозится на специальный полигон. Подобные работы параллельно ведутся и на других этажах здания.
В ближайшие месяцы в оперблоке планируется замена крыши, окон, дверей и инженерных систем. Также будет обновлена внутренняя отделка и проведено благоустройство прилегающей территории. Особое внимание будет уделено установке современного медицинского оборудования. После завершения капитального ремонта оперблок станет более технологичным и комфортным для пациентов и персонала.
Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Завершить ремонт планируют до конца текущего года.